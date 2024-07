Investigado foi detido por tráfico e posse de arma

Um rapaz foi preso em flagrante por tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo na quarta-feira, dia 3, pela Polícia Civil, com o apoio da Polícia Militar.

O delegado Antônio Carlos Pereira Júnior, a investigadora Roberta, os agentes policiais Tiago e Felipe e policiais militares, deram cumprimento a mandados de busca domiciliares no Jardim Dolores e na Vila Santa Terezinha.

Durante trabalhos investigativos, foi apurado que um rapaz de 19 anos estaria realizando o tráfico de drogas e estaria na posse irregular de uma arma de fogo.

Nas buscas, foram encontrados nos locais 98 pedras de crack, oito porções de cocaína, todas devidamente embaladas e prontas para a venda, um pote plástico com resquícios de crack, R$ 460,00, dois celulares, um revólver calibre 32, além de cinco munições intactas do mesmo calibre.

Diante dos fatos, o investigado recebeu voz de prisão por crime de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo, sendo que após as providências de polícia judiciária foi encaminhado à Cadeia Pública de São João da Boa Vista.