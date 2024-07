Descumpriu medida, quebrou carro da mãe e foi preso

A Polícia Militar de Vargem Grande do Sul foi acionada no Jardim São José, na terça-feira, dia 2, para atender uma ocorrência sobre violência doméstica e descumprimento de medida protetiva.

No local, a vítima relatou que teve uma discussão com seu filho e que ele danificou seu veículo. Ela também reafirmou ter medida protetiva contra ele, porém não apresentou o documento.

O rapaz estava com humor agressivo. Questionado, ficou em silêncio. A ocorrência foi apresentada na delegacia do município onde ele ficou preso à disposição da Justiça por descumprimento de ordem judicial, ameaça e violência doméstica.