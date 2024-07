Vargengrandense foi artilheiro da Liga Paulista de Futsal

O vargengrandense Guilherme Camarelli Gonçalves, de 16 anos, é atleta de futsal e joga no Pulo Futsal, na categoria sub 17, em Campinas. No domingo, dia 30, o jogador recebeu a premiação de artilheiro da Liga Paulista de Futsal (LPF).

Filho de Micaela Carolina Camarelli Gonçalves e Guilherme Santos Gonçalves, o atleta mora em Vargem Grande do Sul com a família e vai para Campinas três vezes por semana para treinar. Guilherme está no 2º ano na Escola Técnica Estadual (Etec), do Centro Paula Souza de Vargem Grande do Sul.

A premiação do artilheiro da Liga Paulista de Futsal aconteceu na cidade de Mogi das Cruzes, no Ginásio José Carlos Miler Silveira “Prof. Tuta”. Guilherme é atleta do Pulo Futsal em Campinas e, com apenas oito jogos, obteve o saldo de 20 gols, rendendo a vitória da premiação.

O jogador fez avaliação para entrar no time este ano e passou, completando seis meses no Pulo Futsal. A paixão de Guilherme pelo esporte, porém, começou ainda na infância, quando tinha seis anos e passou a treinar com a Prefeitura Municipal, junto ao professor Serginho Baizi.

O seu sonho, conforme contou à Gazeta de Vargem Grande, era ser campeão da LPF e artilheiro, porém, o time saiu da liga. Seu saldo de gols, no entanto, garantiu que fosse o artilheiro da competição.

Ao jornal, ele comentou como foi ser premiado como artilheiro. “Ganhar esse troféu foi uma sensação inexplicável, era algo que eu sonhava. E com suor, esforço, e ajuda de Deus, fui buscar. Deus sabe quanto pedi e lutei por esse troféu, era sim um troféu que eu esperava receber, porque estreei na Liga com quatro gols e isso me deu mais motivação e força de vontade para lutar ainda mais por ele”, comentou.

“Estou muito grato pelo prêmio individual, mas o ano não acabou e agora continuar trabalhando por mais campeonato que estão por vir e se Deus permitir ser artilheiro de alguns”, finalizou.

Fotos: Arquivo Pessoal