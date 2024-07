Atletas do judô recebem kimonos no projeto Jovem Talento

A cerimônia de entrega de kimonos aos participantes do Projeto Jovem Talento aconteceu no Clube XXI de Abril, na terça-feira, dia 25. O local foi escolhido para a realização do evento, por ser onde são executadas as aulas de judô.

Chancelado pelo Governo Federal através do Ministério do Esporte e Lei de Incentivo ao Esporte, o projeto tem como entidade proponente o Instituto Jovens de Ouro (IJO), com patrocínio da empresa Renovias e apoio da Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul.

O evento contou com a presença do prefeito Amarildo Duzi Moraes (MDB), do diretor de Esportes e Lazer, Luís Carlos Garcia da Silva, do coordenador do Projeto, Fernando Silva e do professor do Jovem Talento, Daniel Garcia. Além disso, estiveram presentes responsáveis e alunos do projeto.

A cerimônia foi um momento de celebração e reconhecimento do esforço de cada aluno durante a execução das atividades. Os kimonos entregues representam não apenas o equipamento necessário para a prática do judô, mas também um símbolo de compromisso.

Vargem Grande do Sul foi um dos municípios escolhidos pela Renovias, empresa patrocinadora do projeto, por ser um dos seus locais de atuação, oferecendo oportunidades a crianças e jovens através do esporte.

Fernando Silva, coordenador do Projeto, reforçou o papel do judô na vida dos alunos. “O judô vai além da técnica, ele ensina valores que levamos para toda a vida. A entrega dos kimonos é um momento especial que fortalece ainda mais o vínculo dos alunos com o esporte”, disse.

Fotos: Arquivo pessoal