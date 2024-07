Veloster foi campeão no Brasileiro de Luta de Braço 

O atleta vargengrandense Leandro Veloster participou e foi campeão em sua categoria do 45º Campeonato Brasileiro de Luta de Braço Interclubes, que aconteceu em Indaiatuba no sábado, dia 29, e no domingo, dia 30.

O evento reuniu mais 100 atletas, divididos em várias categorias diferentes e contou com a presença dos melhores atletas do Brasil de cada estado.

Na ocasião, Leandro Veloster competiu na categoria 100kg e foi campeão nos dois braços. No sábado, dia 29, ele foi campeão no braço esquerdo e no domingo, dia 30, ele foi campeão no braço direito.

Leandro Veloster, conhecido na luta de braço como o Rei da Mesa, segue firme na preparação e nos treinos, aguardando as datas dos seus próximos compromissos.

À Gazeta de Vargem Grande, ele agradeceu a esposa Adriana, ao filho Heitor, ao preparador físico Fernando Paiva, ao nutricionista esportivo Marcelo Ferrari, aos parceiros de treino Marcelo Oliveira e Gustavo Budé e as equipes de luta de braço e da academia que frequenta.

Fotos: Arquivo pessoal