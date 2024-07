Churrascada do Bem reuniu 400 pessoas

A primeira edição da Churrascada do Bem da Associação Setembro foi um sucesso e contou com a presença de 400 pessoas. O evento aconteceu no dia 29 de junho na Fazenda Casarão São Bento e, segundo Thaísa Pavan, membro da Associação Setembro, foi o primeiro a ser realizado neste formato e superou as expectativas de público, entrando no calendário anual de eventos da entidade.

Durante o evento, também foram leiloados quatro prêmios autografados, um macacão da Stock Car, uma camiseta do Palmeiras, um chapéu do cantor Milionário e um violão assinado por cantores que estiveram presentes na EAPIC do ano passado, totalizando uma arrecadação de R$ 40 mil.

À Gazeta de Vargem Grande, Thaisa informou que todo o valor arrecadado com o evento e com o leilão será destinado às entidades assistidas pela Associação Setembro, sendo o Hospital de Caridade, a APAE, a Mão Amiga, a Casa Dom Bosco, a Sociedade Humanitária e a Casa de Passagem, através da compra de equipamentos e investimentos para atender suas necessidades mais urgentes, assim como todo recurso captado pela Associação.

O evento contou com a presença dos mestres churrasqueiros Alemão Zulli de Mococa e Rodrigo Machado, do Crow American Barbecue, de Pirassununga que comandaram as quatro estações de churrasco: Hambúrguer, Pit Smoker, Fogo de Chão e Parrilla.

As atrações musicais ficaram por conta do DJ Enzo The Dudde de Ribeirão Preto, Duzão Rock de Franca e Mateus Rott, artista que já tocou na Festa de Peão de Barretos e foi ovacionado pelo público presente.

Entre os próximos eventos da Associação Setembro estão o Torneio do Bem de Beach Tennis, em parceria com Espaço Beach, que ocorre de 2 a 4 de agosto, a Festa das Nações com a barraca da Itália de 5 a 8 de setembro, o Leilão de Gado no dia 26 de outubro e o Bazar, que ainda está sem data definida.

A Associação Setembro é uma instituição sem fins lucrativos com o propósito de amparar as entidades de Vargem Grande do Sul. Toda a captação de recursos é feita através do associativismo, empresas parceiras e eventos.

Para ser um associado e participar dessa corrente do bem, ajudando a amparar aqueles que mais precisam, entre em contato através do WhatsApp (19) 99441-8499.

Fotos: Aldeia Criativa