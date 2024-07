Os estudiosos da Família Costa Andrade

Márcia Aparecida Ribeiro Iared – Diretora de Cultura

A propósito voltando à tradicional e numerosa família Andrade, mesmo os seus progenitores, era uma das poucas que tiveram o privilégio de se sentarem nos bancos universitários antes da democratização do ensino e que depois também deram esta oportunidade a seus filhos.

Falemos então da família Costa Andrade porque curiosamente tinham esta característica e também porque tive a oportunidade de na adolescência conviver desde cedo com eles e em especial com a família de “Juca Dentista” que conheci ainda nos tempos de dona Cotinha a matriarca que tinha uma “penca” de filhos todos eles de destacada e notória inteligência.

Aquela casa por muito tempo sobre a batuta da professora dona Anésia futura esposa de Huber Brás Cossi ex-prefeito da cidade, era a “central de atendimento” a alunos com dificuldades, o que não era raro no rigor da época com o destacado currículo associado aos rigores da avaliação que levavam facilmente os incautos à repetência.

Diferentemente de hoje tínhamos no Ginásio colegas de várias idades na mesma sala. Mas naquela família berço de estudantes dedicados a casa era quase um espaço de cultura.

Entre os notórios, Haroldo Costa Andrade que como alguns deles completou seus estudos na Universidade de Belo Horizonte, se transformou em uma jurista famoso, reconhecido pelo, como denominavam na época, um orador de grande envergadura.

Seus famosos discursos impressionavam juízes e das vezes que aqui veio como nosso convidado, pudemos presenciar momentos de sua brilhante oratória.

Com certeza, Haroldo Costa Andrade mesmo por anos distante de sua terra natal, nunca deixou de honrá-la e até fazer questão de manter aqui uma propriedade, como se mesmo distante por tantos anos continuasse com seus pés fincados no seu sempre exaltado torrão natal.

Salve Doutor Haroldo Costa Andrade que com certeza descansa em paz.

Márcia Iared, sua sempre admiradora.