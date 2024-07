Em Vargem, Detran atende no Poupatempo

Desde a inauguração do Poupatempo em Vargem Grande do Sul, em 2022, a Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran) do Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP) atua dentro do posto, atualmente com seis funcionários.

Para o agendamento dos serviços desejados junto ao órgão, o cidadão pode acessar o site do Detran-SP pelo link www.detran.sp.gov.br ou do Poupatempo pelo endereço www.poupatempo.sp.gov.br.

Diversos serviços estão disponíveis de forma online para o cidadão vargengrandense, tais como registro de veículo 0km, transferência de veículo usado, licenciamento, renovação de CNH, mudança e/ou adição de categoria, 2ª via da CNH, recurso de multa, dentre outros.

À Gazeta de Vargem Grande, o Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo informou que, hoje, no posto do Detran da cidade, os principais serviços acessados são a transferência de veículo e a renovação de Carteira Nacional de Habilitação (CNH).