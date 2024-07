Furtou 9 quilos de fios de escola e foi pego

A Polícia Militar de Vargem Grande do Sul prendeu um rapaz que furtou os fios da Escola Municipal Professor Francisco Ribeiro Carril. A apreensão aconteceu na madrugada de segunda-feira, dia 15, por volta de 0h20 e ele foi autuado por furto qualificado.

No local, segundo o informado, um rapaz estaria com fiação furtada. O homem foi abordado pela equipe com duas sacolas na mão. Na busca pessoal, os policiais encontraram um alicate com cabo azul e aproximadamente 9 kg de fios de cobre.

Questionado sobre a procedência dos fios, contou várias histórias na intenção de enganar a equipe. Porém, acabou confessando que furtou os fios da escola pela rua Duque de Caxias, no Centro, onde há uma área em obras.

A Polícia Militar entrou em contato com a Guarda Civil Municipal (GCM) para acionar a diretora da escola, que foi ao local para averiguar de onde os fios foram furtados.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão e ele apresentado no Plantão Policial, onde o delegado registrou o boletim de ocorrência. O rapaz foi encaminhado à Cadeia Pública de São João da Boa Vista, permanecendo à disposição da Justiça. Os fios flexíveis, os alicates e os registros foram entregues para a diretora.