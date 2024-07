Novena de São Joaquim continua

A novena em louvor a São Joaquim, com o tema central ‘Com São Joaquim buscamos a paz como fruto da Fraternidade e da Amizade’, continua na Paróquia São Joaquim. Com o lema ‘Vós dois irmãos e irmãs’ (MT 23,8), a novena teve início na quarta-feira, dia 17.

Neste sábado, dia 20, com o tema ‘Amizade Fraterna e o Perdão’, a novena na igreja acontecerá com o padre Richard Strazza da Silva, às 19h. No domingo, dia 21, a novena será a partir das 19h com o padre Edson Vallim Dainezi e o tema ‘Amizade Fraterna e a Paz’.

Na segunda-feira, dia 22, com o tema ‘Amizade Fraterna e os Frutos da Palavra de Deus’, a novena será com o padre Thiago Caldeira de Oliveira, às 19h30. Na terça-feira, dia 23, a partir das 19h30, a novena terá o tema ‘Amizade Fraterna e a Vida Celestial’ e será ministrada pelo padre Luciano Muterle Guidi.

Na quarta, dia 23, com o tema ‘Amizade Fraterna e a Vida Espiritual’, a novena na igreja acontecerá com o padre Anderson Godoi de Oliveira. A novena na quinta-feira, dia 25, seguirá com o tema ‘Amizade Fraterna e a Vida Familiar’ e acontecerá às 19h30 com o padre Monsenhor João Paulo Ferreira Ielo.

A novena chega ao fim na sexta-feira, dia 26, com a festividade de São Joaquim e Sant’Ana às 19h, ministrada pelo padre Paulo Sérgio Fuliaro.