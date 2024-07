Novena de Sant’Ana tem encerramento na sexta-feira

A novena em louvor à Sant’Ana, que teve início na quarta-feira, dia 17, na Igreja Matriz de Sant’Ana chega ao fim na sexta-feira, dia 26, dia da Padroeira. Durante a semana, a novena está sendo realizada às 19h30 e, aos finais de semana, às 18h.

Neste sábado, dia 20, a missa será ministrada pelo padre Thiago Caldeira. No domingo, dia 21, a missa será com padre Joãozinho. Na segunda-feira, dia 22, a missa será com o padre Guilherme Lima.

Já na terça-feira, dia 23, quem ministrará a missa é Dom Eugênio. Na quarta-feira, dia 24, a missa acontece com Tito e na quinta-feira, dia 25, a missa é ministrada pelo padre Luis Fernando.