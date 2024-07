Neste fim de semana tem Quermesse de Sant’Ana

A tradicional Quermesse da Paróquia Sant’Ana, em louvor à Padroeira de Vargem Grande do Sul, continua neste final de semana com muitas delícias, jogo da roleta e pescaria.

A quermesse acontece neste sábado, 20 e no domingo, dia 21, e também na próxima semana, de sexta-feira, dia 26, a domingo, dia 28, a partir das 19h30, na Igreja Matriz de Sant’Ana, na Praça Capitão João Pinto Fontão, a Praça da Matriz.

Na quermesse, estão sendo vendidas muitas comidas gostosas, como macarrão, pastel, panqueca doce e salgada, lanche de pernil e de linguiça, batata fita, polenta, cuscuz e doces. Os presentes também podem se divertir com roleta e pesca.