Vitor Hugo participou da 3ª etapa do Campeonato Brasileiro de Motovelocidade

O piloto de motovelocidade vargengrandense Vítor Hugo Correa, de 13 anos, participou no último final de semana da 3ª etapa do Campeonato Brasileiro de Motovelocidade. Como nesta etapa não houve a disputa da categoria dele, a Yamaha, ele participou pela primeira vez em uma categoria nova, a 300cc/400cc regional e ficou em terceiro lugar.

Na primeira volta do primeiro treino livre de sexta-feira, dia 12, a sua moto R3 quebrou. Felizmente não houve queda e nem nada mais grave com o piloto.

Para não ficar fora da etapa, ele teve que correr com uma moto reserva do seu pai, uma Ninja 400cc. Mesmo sendo uma moto mais forte e diferente do que ele estava acostumado, se adaptou e treinou com ela, sempre fazendo tempos ótimos.

No sábado, dia 13, ele participou dos treinos classificatórios com outros 27 pilotos e conseguiu o 5º melhor tempo, se classificando para largar na quinta posição no domingo, dia 14.

Na corrida de domingo, ele largou muito bem, mesmo sendo a sua primeira corrida com uma moto 400cc. Em uma das curvas um piloto tocou em sua moto e ele caiu para a 9ª posição. Porém, logo aconteceu um acidente com outros pilotos e a prova foi recomeçada.

Na segunda corrida, também largou muito bem e conseguiu manter sua posição inicial. Durante a prova, disputou posições com outros dois pilotos, fazendo grandes ultrapassagens e disputas. Ele conseguiu terminar na 3ª posição, pegando o seu primeiro pódio nesta categoria, na sua primeira corrida com a 400cc.

Para ele, foi um fim de semana de muita experiência adquirida, sendo muito emocionante para os familiares. À Gazeta de Vargem Grande, a família contou que está bem orgulhosa e emocionada com a capacidade e força de vontade do piloto.

Vitor Hugo agradeceu aos amigos Leandro, Ricardo Fascinelli, João Fascinelli, Bruno e Zé e suas equipes pelo auxílio necessário, bem como a todos os amigos e familiares que torcem e comemoram suas conquistas.

Fotos: Arquivo Pessoal