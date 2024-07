Estefani ficou em 5º lugar nos Três Tambores da Eapic

A vargengrandense Estefani Teixeira Padilha, de 20 anos, ficou em quinto lugar na segunda semana da disputa dos Três Tambores da 49° Exposição Agropecuária, Industrial e Comercial de São João da Boa Vista (Eapic).

Estefani é filha de Ana Paula e Márcio e reside em Vargem Grande do Sul, onde nasceu. A disputa aconteceu de sexta-feira, dia 12, a domingo, dia 14, e, com a conquista do quinto lugar, ela ganhou R$ 600,00.

À Gazeta de Vargem Grande, Estefani contou como foi ter conquistado o quinto lugar na competição. “Pra mim foi uma grande vitória, um rodeio de superação, pois eu e meu cavalo estamos formando conjunto agora e, ter ganhado mais um rodeio, é muito gratificante para mim. Mesmo não ganhando eu estaria muito feliz em ter participado”, disse.

“Não tenho palavras. Dentro de 35 competidores, há muitas que são grandes competidores e ter conseguido chegar ao quinto lugar é uma vitória muito grande”, completou.

Estefani já competiu em várias cidades de Minas Gerais, como Bom Jesus da Penha, Pratápolis e Nova Resende. No Estado de São Paulo, ela já competiu em Artur Nogueira, Casa Branca, São José do Rio Pardo, Jaguariúna, Vargem Grande do Sul e Altinópolis. Ainda disputou Três Tambores no Rancho Nossa Senhora de Lourdes.