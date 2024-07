Pedro foi campeão em etapa do Paulista de Velocross

O piloto vargengrandense Pedro Rosseto, de 8 anos, ficou em primeiro lugar na sétima etapa do Campeonato Paulista de Velocross, que ocorreu em Jundiaí. Ele foi campeão na categoria 50 cilindradas e ficou em quarto lugar na categoria 65 cilindradas.

Na categoria 50 cc, Pedro largou na frente dos seus concorrentes e conseguiu o troféu de Holeshot. O piloto se manteve na primeira posição a corrida toda.

Já na categoria 65cc, o vargengrandense largou em sexto. Ele chegou a ficar várias voltas em terceiro, mas na última volta caiu e finalizou na quarta posição, mesmo correndo com sua moto de menor potência.

Com esse resultado, mantém a liderança do campeonato na sua categoria, que é a de 50cc. A próxima etapa deste campeonato será no dia 11 de agosto em Bragança Paulista.

Fotos: Arquivo Pessoal