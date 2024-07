Fogo no Jardim Morumbi volta a colocar em risco residências

No sábado passado, dia 13, por volta das 10hs, voltou a pegar fogo nos morros do Jd. Morumbi e os moradores novamente ficaram expostos aos perigos de terem suas residências atingidas e também o mau que a fumaça faz a todos os moradores próximos.

Um morador ligou ao jornal Gazeta de Vargem Grande queixando-se de que todo ano o fato se repete e o poder público municipal e os proprietários dos terrenos nada fazem para que o fato não aconteça, ou diminua de intensidade.

A Guarda Civil Municipal esteve no local com o caminhão pipa buscando debelar o fogo, mas ventava muito e o mato seco contribuiu para que as labaredas se alastrassem tomando uma grande extensão da área.