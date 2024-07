Casa Branca participa dos Jogos Regionais

Com uma delegação de 110 atletas, a cidade de Casa Branca está participando dos Jogos Regionais 2024, que tiveram início na quarta-feira, dia 17, em Bragança Paulista. A cidade recebe 8 mil atletas de dezenas de cidades da 4ª região de Campinas até o dia 27 de julho.

De acordo com o informado pelo Portal da Cidade Casa Branca, a cidade está em busca de medalhas e classificações para os Jogos Abertos da Juventude, participando de nove modalidades nas categorias masculino e feminino.

As modalidades que Casa Branca está participando são atletismo, capoeira, ciclismo, futsal, ginástica, karatê, tênis de mesa, vôlei de praia e voleibol.

Segundo o explicado, a expectativa é que a cidade conquiste bons resultados. O Portal da Cidade Casa Branca ainda pontuou que entre as modalidades que na maioria das competições traz medalhas para casa estão atletismo, ginástica rítmica, tênis de mesa e karatê.