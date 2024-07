Partidos de Grama marcam convenções partidárias

Começa neste sábado, dia 20, o prazo para os partidos políticos que queiram lançar candidatos às eleições municipais que acontecerão no dia 6 de outubro, realizarem suas convenções partidárias, conforme estabelece o Calendário Eleitoral das Eleições 2024. Os partidos e as federações poderão realizar convenções até o dia 5 de agosto e diversos partidos de São Sebastião da Grama já marcaram as suas convenções partidárias.

De acordo com a Justiça Eleitoral, só podem participar das disputas eleitorais, os candidatos e candidatas aos cargos de prefeito, vice e de vereador que estiverem filiados a uma legenda política e que tenham sido aprovados em convenções partidárias.

Nas convenções, além de escolherem os candidatos, os partidos poderão também aprovar eventual coligação com dois ou mais partidos, a fim de disputarem somente as eleições majoritárias (para prefeito). Após a escolha dos candidatos, a legenda já pode solicitar o registro das candidaturas à Justiça Eleitoral, o que deve ser feito até 15 de agosto.

PL e Podemos vão apoiar Lucas Cuete

O Partido Liberal e o Podemos marcaram a sua convenção partidária para o dia 2 de agosto. Ambos partidos apoiarão a eleição de Lucas Cuete, atual vereador e presidente da Câmara Municipal. Lucas é pré-candidato a prefeito pelo PL, com Robert Vagner Cláudio como seu vice.

A convenção partidária dos dois partidos será no Plenário da Câmara Municipal, localizado à Rua Ambrósio Rodrigues, nº 38, no Centro. A convenção do Podemos está marcada para às 19h e a do PL às 20h.

Sete partidos devem apoiar reeleição de Zé da Doca

Em São Sebastião da Grama, diversos partidos marcaram a convenção para sexta-feira, dia 26. A Convenção Ordinária do Partido Progressistas – PP, Partido Renovação Democrática – PRD, Partido Socialista Brasileiro – PSB, Federação PSDB-Cidadania, Partido Social Democrático – PSD, Partido Republicanos e Partido Solidariedade acontece das 19h às 23h, na Rua Capitão Joaquim Rabelo de Andrade, nº 856, no Centro.

Conforme o apurado pela Gazeta de Vargem Grande, os partidos que participarão da Convenção Ordinária na sexta-feira, dia 26, devem se unir para apoiar a reeleição do atual prefeito de São Sebastião da Grama, José Francisco Martha, o conhecido Zé da Doca (PSD)

Ele tentará a reeleição junto com Pio Leiteiro (PP), seu vice também na atual administração. Zé da Doca está em sua segunda administração, tendo assumido como prefeito municipal de 2013 a 2017.

Demais partidos

A reportagem da Gazeta de Vargem Grande não tomou conhecimento sobre as datas marcadas para as convenções partidárias dos demais partidos registrados em São Sebastião da Grama. No entanto, as convenções devem acontecer até o dia 5 de agosto, que é a data limite.

