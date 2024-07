A Romaria da Padroeira Sant’Ana

Venham todos com alegria

Homenagear a Padroeira.

Venham todos, é Romaria

Aos pés da Mantiqueira

(Márcia R. Iared)

E mais uma vez, neste ano em que comemoramos o Sesquicentenário de Vargem Grande do Sul, com muita emoção, há de passar pela rua da cidade a nossa 48º Romaria dos Cavaleiros de Santana.

Este evento, o mais antigo de caráter cultural e religioso de nossa cidade, teve início em 1975 na gestão do então prefeito Huber Brás Cossi. Nessa ocasião, alguns cavaleiros vargengrandenses tinham ido participar deste acontecimento em uma cidade do sul de Minas. O caráter religioso do evento reforçou a ideia e com a anuência do saudoso Monsenhor Antônio Davi, que se propôs inclusive a participar da primeira Romaria, subindo ao palanque, entregando flâmulas e abençoando a todos.

Alguns pioneiros defensores da ideia saíram pelas cidades vizinhas alertando seus parceiros sobre o esperado evento.

Monsenhor Celestino reforçou o convite e vários segmentos da cidade aderiram, numa demonstração de alegria e respeito ao evento que é o mais importante evento cultural e religioso de nossa cidade. Contando sempre com o entusiasmo dos nossos cavaleiros, foi assim que até hoje a nossa Romaria com alguns milhares de romeiros, distribuídos na maior parte em grupos organizados, se aprontam para a grande data.

Neste ano do nosso sesquicentenário, novamente a grande Romaria sairá às onze horas do dia 28 de Julho, tendo como seu ponto de partida a Igreja de São Joaquim quando então a Comissão de Frente com o estandarte da Senhora de Sant’Ana e as nossas bandeiras sairão à frente dos carros de bois que carregam os demais Santos de devoção do povo.

No seu percurso pelas principais avenidas e ruas da cidade um dos pontos mais importantes da Romaria é o tradicional “Beija fitas” no antigo Cruzeiro, hoje ao lado da Paróquia de Aparecida, sob as orações dos Padres quando então todos os integrantes da Romaria são abençoados, rito este que reforça ainda mais o caráter religioso deste evento. E assim, tomando a direção das margens do riacho de Sant’Ana, ponto de grande exaltação e de grande número de fiéis que lá aguardam a passagem da Padroeira, a Romaria se prepara para percorrer a rua Teófilo Ribeiro de Andrade até a praça, onde desponta diante das arquibancadas lotadas de fiéis que aplaudem este grande momento. Na locução que acontece no palanque do jardim público, local de referência do grande evento. Os narradores exaltam o grande número de destaques que ali desfilam diante do público emocionado que de pé, tira o chapéu e se posta em contrição para receber mais uma benção e saudar emocionado pelo choro dos carros de boi que trazem no seu bojo além de Rainha e Princesas da festa, as principais referências e homenagens escolhidas para o ano.

Orgulhosos pelos troféus conquistados, terminam seu percurso se despedindo do grande público que com certeza terminará este emocionante dia no Recinto de Exposições para a aguardada noite, onde todos, desde as crianças até os mais velhos se distribuem por todas as atrações que o recinto oferece, coroando este grande dia que é e será sempre o dia especial da ROMARIA DOS CAVALEIROS DE SANT’ANA.