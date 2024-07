Associação dos Baticultores foi criada em 1990

Passados todos os percalços das primeiras tentativas de se criar a associação dos bataticultores de Vargem, ela realmente passou a existir em 1990, conforme consta do site da Associação dos Bataticultores da Região de Vargem Grande do Sul (ABVGS).

No site pode-se ler: “Em 1990, com apenas 16 associados e com o objetivo de enfrentar os diversos problemas e desafios existentes no cultivo de batatas, foi criada a Associação dos Bataticultores da Região de Vargem Grande do Sul”.



A ABVGS hoje é presidida pelo produtor Pedro Marão e conta com mais de 150 associados, atuando em diversas regiões do Brasil. Ela cultiva anualmente mais de 11 mil hectares de milho, aproximadamente 4 mil hectares de feijão e mais de 16 mil hectares de batata (para consumo, indústria e semente), tornando Vargem Grande do Sul conhecida como “Terra da Batata” e fazendo-a responsável por 60% da batata de inverno do estado de São Paulo.

Cooperbatata foi criada em 1999



O pequeno Departamento de Batata ligado ao Sindicato dos Produtores Rurais de Vargem Grande do Sul não resistiu às pressões dos bataticultores, que já vinham colhendo os frutos com a criação da ABVGS desde 1990. Em 20 de junho de 1999, segundo consta do site oficial da Cooperativa dos Bataticultores da Região de Vargem Grande do Sul-Cooperbatata, ela foi fundada por um grupo de cerca de 50 produtores que resolveram criar a cooperativa para suprir suas necessidades agroquímicas, após a experiência exitosa da criação da Associação dos Bataticultores da Região de Vargem Grande do Sul, tendo na liderança o produtor Carlos Alberto de Oliveira Filho, o Betão, falecido em 2020.

“O compartilhamento de resultados com os cooperados é um dos pilares da Cooperbatata, que preza pela honestidade e transparência em todos os seus processos”, cita o site.

Este ano a Cooperbatata comemorou 25 anos de existência, e atualmente conta com 365 cooperados de diversas regiões dos estados de São Paulo e Minas Gerais, trabalhando com as culturas de batata, cebola, beterraba, milho, soja, sorgo, citros, dentre outras, consolidando a Cooperbatata como uma cooperativa multicultura.