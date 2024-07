Informe Publicitário: Walter Bueno, empresário de destaque

Muito discreto na nossa cidade, a grande maioria dos cidadãos não sabe dessa segunda profissão.

Ha 13 anos, Walter se destaca como produtor executivo de shows, fazendo parte das maiores festas do país.

Em uma situação, viu uma pequena oportunidade e agarrou, se tornando um grande executivo, trabalhando para o maior escritório de shows do país, estando nos bastidores com grandes artistas como Gusttavo Lima, Luan Santana, Maiara e Maraísa, Gustavo Mioto, Ana Castela e diversos outros.

Na cidade, é proprietário de uma das lanchonetes mais tradicionais, o Walter Lanches, e sócio de sua esposa Andreza que segura as pontas no famoso Bauruzão, enquanto ele viaja para cumprir as agendas de festa!

Nascido e criado na Cohab I, Walter leva o nome de Vargem Grande do Sul por onde passa, em cada canto do país, e se orgulha de suas origens!

Em homenagem a esta data tão especial, Walter completa um novo ciclo, cercado de história e experiências que muitos não conhecem!

Excepcional como profissional, seja nas lanchonetes da cidade ou em cima de grandes palcos ao lado de grandes artistas!

Seu legado vai além do que se vê!

Ficam os parabéns por sua trajetória e a homenagem por tudo que vem construindo! Você merece todo reconhecimento!