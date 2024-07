Festa da Batata segue até domingo no Recinto de Exposições

Um dos eventos mais tradicionais e aguardados de Vargem Grande do Sul é a Festa da Batata. O evento teve início nesta quinta-feira, dia 25, e segue até o domingo, dia 28, no Recinto de Exposições Christiano Dutra do Nascimento.

Nesta quinta-feira, dia 25, véspera de feriado, estava prevista a apresentação da dupla Guilherme & Santiago. No entanto, até o fechamento desta edição, a festa ainda não havia começado.

Com entrada gratuita todos os dias, a festa está arrecadando 1 quilo de alimento, que, de acordo com o informado pela organização, será destinado às entidades assistenciais da cidade. Neste ano, a festa faz parte de um dos eventos do calendário de comemoração dos 150 anos de Vargem Grande do Sul.

À frente da festa está a Comissão Organizadora, com apoio da Prefeitura Municipal e da Câmara Municipal. No evento, haverá competição de rodeio em touros, team penning e três tambores, além de uma Praça de Alimentação com muitas delícias.

Nesta sexta-feira, dia 26, feriado, a animação é por conta de Bruna Viola. No sábado, dia 27, a dupla sertaneja Munhoz & Mariano sobe no palco do evento. Para fechar a Festa da Batata com chave de ouro, quem se apresenta no domingo, dia 28, é a dupla César Menotti & Fabiano.

Ingressos

Os ingressos individuais da festa para os setores Front Stage estão sendo vendidos por R$ 75,00 e os do Camarote por R$ 120,00, ainda no primeiro lote.

O passaporte do Front Stage para todos os dias do evento está por R$ 250,00. Já o passaporte do camarote para os quatro dias de festa está por R$ 450,00.

Na internet, os ingressos podem ser adquiridos no site www.santocartao.com.br/festa-da-batata-2024, com taxa de serviço de 12%.

Os pontos de vendas presenciais dos ingressos são na BM Modas, Posto Shell, Vitriny Boutique, Casa de Shows Maria Fumaça e no Escritório da Festa da Batata, localizado na Avenida Antônio Bolonha, nº 1.801.

Fotos: Divulgação