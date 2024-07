Quermesse de San’Ana segue até domingo

Uma boa opção para este fim de semana, é aproveitar os últimos dias da quermesse de Sant`Ana para sair um pouco de casa e se deliciar com os saborosos pratos servidos pelas várias entidades na Praça Capitão João Pinto Fontão, a Praça da Igreja Matriz de San’Ana.

Nas barracas das entidades, cada uma com um prato diferente, você pode saborear desde um bolo de fubá, passando por um pastel e um delicioso lanche de pernil, dentre outras delícias que são servidas ao lado da igreja.

Também no local acontece o jogo da roleta e pescaria. A quermesse retoma nesta sexta-feira, dia 26, feriado da Padroeira Sant’Ana, a partir das 19h30, continua no sábado, dia 27, e termina no domingo, dia 28, quando se espera um bom público depois da Romaria dos Cavaleiros de Sant´Ana. Todos os dias, o evento deve se estender até por volta das 22h.