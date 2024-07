A veterinária Bruna Prates, 30 anos, tem bons motivos para gostar e participar da Romaria dos Cavaleiros de Sant’ Ana. Ela é filha do Prates, vice-presidente da Comissão Organizadora há vários anos e um dos baluartes da festa. Na entrevista que concedeu à Gazeta de Vargem Grande, Bruna disse que cresceu vendo seu pai fazer parte da Romaria, tanto nos desfiles, como na Comissão Organizadora.

“A Romaria não é só no dia, tem todo o preparo antes. Então, eu via meu pai se dedicando aos preparativos durante todo o ano. Minha relação com esta festa religiosa é que ela faz parte da minha história, desde quando eu era criança, que eu cresci vendo meu pai se preparando, trabalhando em prol da Romaria”, afirmou.



Bruna disse que não via a hora de crescer, de ter uma certa idade pra poder ir desfilar e assim que teve essa oportunidade, realizou seu primeiro desfile juntamente com o seu irmão. “Depois eu peguei gosto e comecei a ir não só na Romaria aqui de Vargem, mas nas romarias de outras regiões, das quais eu participei por muito tempo”, falou.

Disse que quando era adolescente, participou por vários anos, mas depois mudou de Vargem e não pode participar mais. “Mas sempre foi um evento muito esperado, onde a gente começava a preparação meses antes”, comentou.



Ao ser indagada sobre o que é ser romeiro, disse que adorou essa pergunta, porque na sua opinião muitas pessoas confundem a Romaria com cavalgada, ou só um desfile a cavalo, ou tão somente para se exibir. “Mas não é isso. A Romaria é como se fosse uma procissão a cavalo, onde a gente está ali em prol da nossa Padroeira, que é Sant’ Ana. É um ato de fé, de devoção, é um momento de reflexão. Então, ser um Romeiro é você ter consciência de que está indo à Romaria, não a um passeio, não é por diversão, e você está indo por fé, que é um momento muito simbólico e importante”, explicou.

Sobre a Romaria de Sant’ Ana, foi enfática ao dizer que a Romaria da nossa cidade é uma das mais tradicionais, e que embora muitas coisas tenham mudado, não só aqui, mas em todas as romarias, ela sente que está perdendo um pouquinho da tradição, do foco, da real intenção que é a Romaria. “Eu sinto que a de Vargem ainda é uma das mais estruturadas e que ainda tem um propósito firme, vamos dizer assim. Então a gente vai na romaria em prol de Sant’ Ana e a gente consegue conscientizar mais o público a respeito disso”, afirmou.



Pessoalmente, disse que gosta de ficar com as pessoas mais velhas, que realmente vão com o objetivo de fazer do desfile da Romaria, um ato de devoção e fé à Sant”Ana. “O que eu mais gosto de fazer é estar em contato com a natureza, principalmente com os cavalos, e também incentivar minha filha a estar neste meio”, falou.

Com relação aos seus gostos musicais, comentou que é uma pessoa bem eclética, escuta todos os estilos musicais, mas preferencialmente gosta de sertanejo, especialmente o sertanejo universitário.



“A maioria das vezes que eu desfilei sempre foi na comitiva do nosso rancho, então a gente estava sempre entre família e amigos”, disse ao ser indagada se sua família estava envolvida com a Romaria. A família de Prates, todo mundo na cidade conhece e sabe do seu envolvimento com cavalos e muares, onde seleciona mulas na propriedade em que mora. “Toda a minha família é envolvida neste meio, desde minha filha que tem três anos, os meus pais, os meus irmãos, todo mundo são do meio onde se trabalha com o cavalo”, afirmou Bruna.

Lembrou que seu irmão mais velho, embora não conviva tanto com os animais, já os teve e também participou da comissão por vários anos e também desfilou, mas hoje não faz mais parte do meio. Com relação aos seus amigos, falou que vários deles fazem parte e gostam da Romaria.



Com relação ao aspecto religioso, Bruna afirmou que é o que mais importa na Romaria, como afirmou várias vezes. “Como médica veterinária, como uma pessoa que foi nascida e criada entre cavalos, eu respeito demais o bem-estar animal, zelo por eles e tenho consciência do tratamento que a gente deve ter com os mesmos, de todo preparo, então a gente vai na Romaria sim, mas a gente preza pelo bem-estar do bicho”, comentou.

Finalizando sua entrevista, disse acreditar que a Romaria esse ano vai ser um sucesso. Como membro da Comissão Organizadora, afirmou: “Nós tivemos todo um preparo, um cuidado para atender e agradar todos os Romeiros da melhor maneira possível”.