Gustavo Basílio tem 23 anos, desfila desde os 12 anos na Romaria dos Cavaleiros de Sant’ Ana e está há 8 anos participando da Comissão Organizadora, segundo informou à reportagem da Gazeta de Vargem Grande sobre os jovens romeiros. Sobre sua relação com a Romaria, foi enfático ao afirmar que como faz parte da organização, procura desempenhar com muito amor as obrigações que lhe são confiadas.



Quem o influenciou a participar das romarias, foi seu pai José Basílio, que já há alguns anos também desfilava. Para ele, é uma emoção tremenda fazer parte dessa história e tradição. “É a data que esperamos durante o ano ansiosamente”, afirmou.

Foi muito categórico ao afirmar que um romeiro nada mais é que alguém motivado pela sua fé. Também argumentou que o lado positivo da Romaria é justamente poder expressar nossa fé, reunir dezenas de famílias para prestigiar o evento, e claro, pela tradição, de praticamente meio século.



Perguntado sobre o que acha que poderia melhorar e evoluir na Romaria, afirmou que em sua opinião pelo fato de ajudar na organização, percebe claramente que o uso de bebida alcoólica durante o trajeto, e o som das charretes acima do permitido, são problemas que poderiam ser evitados. Sobre a participação dos jovens, é da sua opinião que infelizmente, cada dia que passa, o interesse dos jovens pelo real intuito da Romaria, vem decaindo. “Coisa que não podemos deixar acontecer”, frisou o jovem.

Com relação às tradições que envolvem a Romaria, ao ser questionado se os mais jovens têm interesse pela mesma ou a tradição tende a ficar com as pessoas mais velhas, afirmou que no seu entender, a tradição tende a ficar com pessoas mais velhas. Para ele, infelizmente os jovens associam a Romaria como uma festa.



Também comentou sobre seu modo de vida, dizendo que seus gostos são por coisas simples, como pescar, andar a cavalo e atualmente estudar. Na música, foi taxativo quanto ao seu estilo, o sertanejo mesmo, tanto raiz quanto universitário.

Sobre os amigos e familiares que fazem parte do seu dia a dia, comentou que com relação à Romaria, boa parte da família é envolvida e participa e que praticamente todos seus amigos, os que não estão montados no dia, estão pela cidade prestigiando a Romaria.



Foi profundo ao dizer que, especificamente o cavalo, este lhe passa uma sensação de companhia, amizade, um verdadeiro amigo. Finalizando, deixou sua impressão quanto à 48 Romaria dos Cavaleiros de Sant’ Ana que acontece neste domingo, cuja expectativa é que seja uma romaria tranquila, com muitos cavaleiros, e que melhore a cada ano.