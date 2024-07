Luisa Gregório Ranzani Avanzi começou a participar da Romaria por influência da sua família, que vem de uma tradição muito antiga, da época do seu bisavô Ditão Ranzani, que tinha inclusive uma comitiva com seu nome. “É um costume da nossa família participar da Romaria todos os anos. Eu gosto muito de participar, acho um desfile muito bonito, com um propósito muito legal dos Cavaleiros de Sant’Ana, um propósito muito bonito. E eu gosto muito de ter esse momento todos os anos com a minha família. Eu acho muito legal”, afirmou à reportagem do jornal.



A jovem de 18 anos, disse o que pensa dos jovens e o interesse dos mesmos sobre a Romaria. “Vejo que na nossa região tem muito esse costume de ter romarias, de ter cavalgadas e muitos jovens que gostam desse meio, do convívio do cavalo. Então, eu vejo um interesse em muitos jovens, mas acho que a grande maioria também participa da Romaria por influência da família, família em que os mais velhos já são desse meio e gostam de participar”, explicou.

Luisa contou que é atleta de taekwondo e gosta muito de lutar, sendo esta a sua paixão, mas que também ama ser do meio do cavalo, ter esse contato com o animal. “Gosto de viajar, gosto de estudar, gosto de várias coisas”, comentou. Sobre seu estilo de música, ela não conseguiu definir, acredita não ter um só estilo. “Acho que eu ouço tudo um pouco, gosto de muitos tipos de música”, falou a jovem que no momento está na faculdade cursando nutrição.



Luisa vem de uma família em que todos estão envolvidos nesse meio, nessa tradição da Romaria dos Cavaleiros de Sant’Ana e também envolvida no meio do cavalo. Seu pai Apohara é veterinário e participa das homenagens à Sant’Ana todos os anos. Seus avós paternos José Luís e Célia Ranzani foram responsáveis por muitos anos pela organização da Romaria dos Cavaleiros e como disse, seu bisavô Ditão tinha sua comitiva e outro, o Tião Goiabeira, também participou da criação da primeira romaria.



Falando sobre a parte religiosa da Romaria, Luisa afirmou achar a mesma uma coisa muito bonita. “Eu e minha família somos católicos, eu acho um propósito muito bonito essa romaria de Sant’ Ana. A minha relação com o animal é uma coisa que eu amo. Eu gosto muito de ter, eu acho essa relação com o animal é uma influência também dos meus pais e da minha família”, comentou.

Para a jovem Luisa, a Romaria deste ano vai ser mais uma vez um desfile muito bonito e muito legal, com muita gente, como tem sido nos últimos anos.