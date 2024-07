Pedro Calil Coete Iared, 19 anos, respondeu a todas as perguntas formuladas pela Gazeta de Vargem Grande. Disse que sua relação com a Romaria começou desde pequeno, porque sempre gostou de cavalos, animais. “Sempre gostei de acompanhar a Romaria, e devido à influência da minha avó (dona Márcia Iared), que sempre participa das organizações da festa, acabou me influenciando neste meio”, afirmou.

Para o jovem que estuda veterinária e disse adorar participar dos festejos em homenagem à Sant’ Ana, desfilar na Romaria é um momento bem legal, de descontração. “Como acontece na nossa cidade, para mim é um orgulho estar no meio desta Romaria que é uma das maiores da região, se não a maior”, observou.



Disse que se sente muito feliz da nossa Romaria ter essa importância aqui no município e na região. Para ele, ser um Romeiro vai muito mais do que simplesmente pegar um cavalo e sair em romaria. “Como é a Romaria dos Cavaleiros de Sant’ Ana, que é a Padroeira da nossa cidade, tem muito da fé católica. Por mais que eu abrace todas as religiões, é importante nesse dia prestigiar Sant’ Ana, que é a Padroeira da nossa cidade, e a Romaria é com o nome dela”, comentou.

Sobre os aspectos bons da nossa Romaria, citou que o trajeto que é bem legal, passando por diversos pontos da cidade. “Também sempre tem o final da festa que é bem organizada pra gente poder comemorar depois da Romaria’, falou.



Seu comentário sobre a juventude de hoje, acredita que muitos podem não ligar para as homenagens, mas disse que é sempre bom quando se vê jovens e crianças no meio da Romaria. “Para nós é uma alegria porque vê que as crianças estão preferindo isso do que ficar na rua, então quando tem criança, jovens, eu acho muito legal. Muito bom”.

Argumentou que os jovens também têm que ficar no meio, porque um dia serão eles que vão fazer o trabalho dos mais velhos, de tocar pra frente. “Eu gosto de andar de cavalo, mexer com gado, e como eu sou estudante de medicina veterinária, isso me atrai. Então, eu aproveito bem e gosto bastante”, afirmou o jovem.



Com relação às influências que teve para acabar gostando da Romaria dos Cavaleiros de Sant´Ana, Pedro argumentou que na sua família, além dele, sua avó também participa e que a maior influência veio da avó paterna. “Minha avó Márcia Iared, que é a diretora de Cultura e presidente da Comissão Organizadora da Romaria, foi quem mais me influenciou”, afirmou.



Com relação aos seus gostos pela música, gosta de músicas sertanejas, elencando alguns dos seus cantores mais favoritos, como Zezé Di Camargo, Milionário & Zé Rico, sertanejos mais antigos. Também falou sobre suas expectativas para a Romaria deste ano, que ele espera seja bem organizada, como sempre foi. “Com bastante descontração, alegria e parabenizando e comemorando a Padroeira da nossa cidade”, finalizou.