Acidente entre carro e bicicleta deixa vítima fatal

Um acidente entre um carro e uma bicicleta na tarde de sábado, dia 20, deixou uma vítima fatal. O acidente aconteceu no Jardim Dolores, por volta das 16h30.

O rapaz que estava na bicicleta era Jailson José de Sales, conhecido por Jal, de 54 anos, que infelizmente não resistiu aos ferimentos. Ele foi levado consciente para o Hospital de Caridade pelo Resgate da Guarda Civil Municipal (GCM). A Polícia Militar também esteve no local.

Jal foi transferido para São João da Boa Vista com traumatismo craniano e teve morte cerebral. Ele faleceu na terça-feira, dia 23, em São João, onde estava internado. Ele residia no Jardim Dolores e foi velado no Cemitério da Saudade, na quarta-feira, dia 24. Seu sepultamento ocorreu na quinta-feira, dia 25, às 10h, no Cemitério Parque das Acácias.