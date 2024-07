Agrediu mãe e avó e foi detido

A Polícia Militar foi acionada no domingo, dia 21, por volta das 14h, para atender uma ocorrência de violência doméstica com lesão corporal, envolvendo duas vítimas, onde o agressor ainda estava no local, no Jardim Mariucha.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) já estava no local para socorrer a avó e a mãe do agressor. O agressor não estava no local neste primeiro momento e as vítimas foram levadas ao Hospital de Caridade de Vargem Grande do Sul para atendimento médico e, após, foram liberadas.

Os policiais prestaram auxílio às vítimas para retornarem em sua residência. Ao chegarem na casa, o rapaz estava no banheiro, onde foi abordado.

Foi dada voz de prisão pelo crime de violência doméstica mediante agressão física com lesão corporal. A ocorrência foi apresentada no Plantão Policial de São João da Boa Vista, onde ficou preso.