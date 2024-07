Traficava na Areninha e foi preso em flagrante

No sábado, dia 20, a Polícia Militar realizava patrulhamento na Cohab IV, quando prendeu um rapaz por tráfico de drogas, por volta das 20h15. O rapaz estava na praça da “Areninha José Carlos Cassiano Pereira – Zé Carlão”, sendo de conhecimento dos policiais que tem ocorrido tráfico de drogas no local.

Ele estava com vários rapazes e, quando viu os PMs, fugiu sentido a Rua Aldamiro Tatoni, onde soltou dois invólucros no chão e continuou a fuga. O rapaz foi detido em frente ao supermercado na Avenida Teotônio Vilela.

Os policiais identificaram o rapaz, que já possui antecedentes criminais por tráfico de drogas. Na busca pessoal, foram encontrados R$ 36,00 e um celular. Retornando no início da fuga, os policiais encontraram os dois invólucros que ele havia soltado no chão, sendo um pote na cor branca com 90 pedras de crack e um saco plástico transparente com 104 eppendorfs de cocaína.

Foi dada voz de prisão e o rapaz foi levado ao Plantão Policial de São João da Boa Vista. Ele foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas.

Foto: Policia Militar