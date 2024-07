Biscoito: 20 anos de Romaria

O público que acompanha a Romaria dos Cavaleiros de Sant’Ana, em especial quem assiste à passagem do desfile pela Rua do Comércio, já sabe que aquela voz que narra o cortejo, que conhece os mais tradicionais devotos e que mantém a animação dos espectadores em alta é a do locutor Biscoito, mais um vargengrandense por adoção e que desde o início, se identificou e se apaixonou pela Romaria.

Nascido em Caldas, Minas Gerais, Osmar Martins Trindade, o conhecido Biscoito, tem 53 anos, é pai de Gabriela, Tainá, Lucas e Helena e avô de Ana Vitória e Ana Lívia, e veio morar em Vargem Grande do Sul em 1999. Ao chegar na cidade, foi acolhido pela comunidade e fez bons amigos.

Entre essas amizades, destaca-se a da família do saudoso Tupã Brasil. Para ele, Bruno Ribeiro, neto de Tupã e também comentarista de rodeio, é um irmão. “O Biscoito é um amigo de mais de 20 anos, um amigo que sempre esteve do meu lado, tanto nos piores, quanto nos melhores dias da minha vida. Trabalhou junto comigo por quatro anos na Elite, é meu compadre, meu padrinho de casamento, e é um cara que eu tenho muita admiração”, disse Bruno Ribeiro.

A carreira de locução de Biscoito não começou exatamente no meio sertanejo, mas no artístico. Seu primeiro contato com a narração foi em um picadeiro, narrando as atrações de um circo. Depois, foi convidado por um amigo para fazer narração de rodeios e se apaixonou de vez pelo microfone.

Nesses anos de profissão, Biscoito, já fez parte de grandes eventos, inclusive já narrou o maior rodeio da América Latina, a reconhecida mundialmente Festa do Peão de Barretos. Também já apresentou inúmeros shows como os dos cantores Leonardo, Zezé Di Camargo e Luciano, Bruno e Marrone, Gustavo Lima, Luan Santana, entre outros.

Há 20 anos, fez sua primeira Romaria dos Cavaleiros de Sant’Ana e não parou mais. Devoto da padroeira de Vargem Grande do Sul, ele ainda se emociona com o cortejo montado em louvor à Sant’Ana. Para ele, a fé dos tropeiros e das famílias que não deixam a tradição morrer ainda o deixa comovido.

Neste domingo, na 48ª Romaria dos Cavaleiros de Sant’Ana, Biscoito estará mais uma vez na Praça da Matriz, narrando o desfile, entretendo o público e também louvando a Padroeira Nossa Senhora Sant’Ana.