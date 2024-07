Padre Carlos Eduardo toma posse na Paróquia Santo Antônio nesta segunda-feira

A missa de posse do padre Carlos Eduardo Dóbies como o novo administrador paroquial da Paróquia de Santo Antônio acontece nesta segunda-feira, dia 29, às 19h30.

A saída do padre como pároco da Paróquia de Sant’Ana foi divulgada pela Diocese de São João da Boa Vista no dia 29 de junho, em anúncio de novas transferências do clero diocesano. As nomeações e transferências foram anunciadas pelo bispo Dom Eugênio Barbosa.

O padre Carlos Eduardo Dóbies, conhecido como padre Eduardo, assumiu a paróquia de Sant’Ana em 2021. Natural de Casa Branca, ele foi ordenado padre há 25 anos, no dia 18 de dezembro de 1998.

Fez estágio pastoral durante dois anos na Paróquia São Joaquim, em Vargem, quando seminarista, depois mais um ano exercendo seu diaconato e seu primeiro ano de padre.

Após, foi transferido para Casa Branca, no Santuário Nossa Senhora do Desterro, onde permaneceu por 21 anos, sendo transferido de volta para Vargem, na Paróquia Sant’Ana, em 2021.

Agora, três anos depois, será o administrador paroquial da Paróquia Santo Antônio, também em Vargem Grande.