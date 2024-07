Condenado por tráfico de drogas foi preso

Os policiais militares de Vargem Grande do Sul cumpriram, na segunda-feira, dia 22, por volta das 17h30, um mandado de prisão sobre tráfico de drogas na Vila Santa Terezinha.

A equipe estava em posse do mandado de prisão de um rapaz conhecido nos meios policiais pelo envolvimento com o crime de tráfico de drogas. Os PMs realizaram buscas para localizá-lo e encontraram o rapaz no banco do passageiro de um carro que estava no contra fluxo.

O veículo, um Fiat/Pálio, foi acompanhado e logo em seguida foi realizada a abordagem. Após busca pessoal e no carro, nada de ilícito foi localizado. A documentação referente ao veículo e a condutora estavam conforme as normas do Código de Trânsito Brasileiro.

O rapaz foi informado sobre o mandado de prisão em regime aberto referente ao crime de tráfico de drogas e, em seguida, foi apresentado na Delegacia de Polícia Civil, ficando preso.