Festa do Pedregulho termina neste domingo

A tradicional Festa do Bairro Pedregulho chega este ano em sua 93ª edição. A festa, que teve início na quinta-feira, dia 1º, chega ao fim neste domingo, dia 4, e acontece em louvor ao Senhor Bom Jesus e a Nossa Senhora Conceição Aparecida.

Neste sábado, dia 3, a missa será às 19h com o padre Robson. Após, haverá comidas típicas, roleta e música ao vivo com Russo & Daniel. No domingo, dia 4, às 15h, haverá missa e procissão com o pároco e padre André L. Nunes.

Os festeiros são Flávia Cristina Reynaldi, Sônia Aparecida Barbosa, Jaqueline Cristina Meneguini, Felipe Augusto Meneguini, Gislaine C. Tomaz Coelho, Sebastião Adolfo Bernardo e Dirce H. G. Breda Bernardo.