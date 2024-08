Agrediu e ameaçou adolescente e foi preso por violência

A Polícia Militar foi acionada na segunda-feira, dia 29, por volta das 15h, na Vila Santa Terezinha, para atender uma ocorrência sobre violência doméstica.

No local, o casal estava na via pública, onde foi verificado que a vítima estava com lesões em uma das mãos, que estava sangrando, e que o rapaz estava com lesões na região do peito.

A vítima informou que foi agredida por seu companheiro, alegando que ele lhe deu socos e puxões de cabelo, além de tê-la empurrado, de modo que cortou sua mão ao cair sobre um pedaço de vidro. Disse que foi ameaçada de morte por ele.

O rapaz, por sua vez, informou que sua companheira teria lhe causado lesões devido a agressão. A vítima informou que era adolescente e o Conselho Tutelar foi acionado.

Na presença da equipe, o homem proferiu diversas ameaças de morte à vítima, dizendo que tiraria sua vida, pois não aguentava mais sofrer.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao rapaz. Ele foi levado à Delegacia de Polícia Civil, onde permaneceu preso à disposição da Justiça Pública por violência doméstica, lesão corporal e ameaça.