Traficava no bar e foi preso em flagrante

Durante patrulhamento pela cidade, na quinta-feira, dia 1º, por volta das 15h, a Polícia Militar recebeu a informação de que um rapaz havia recebido algumas porções de cocaína para serem comercializadas em seu bar, localizado na Vila Santa Terezinha.

Já era de conhecimento da equipe que o rapaz tinha envolvimento com tráfico de drogas, então os policiais foram ao local e encontraram o homem na frente de seu bar. Na busca pessoal, encontraram um celular.

Questionado sobre a existência de drogas em seu bar, afirmou que não teria. Em uma prateleira, foi localizada a carteira dele com seis porções de cocaína embaladas para a venda.

No caixa do bar, havia R$ 110,00, uma folha de cheque no valor de R$ 65,79 e um celular. Sob o balcão, a equipe localizou uma bolsa preta com algumas peças de roupas e R$ 2.972,00.

Questionado novamente, permaneceu em silêncio. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. Ele foi apresentado na Delegacia de Polícia Civil, onde o delegado ratificou a voz de prisão em flagrante. Ele permaneceu preso à disposição da Justiça