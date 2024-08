Rossi e Itaroti falaram à Gazeta sobre suas candidaturas

Circulou na edição impressa da Gazeta de Vargem Grande do dia 3 de agosto, uma entrevista com os ex-prefeitos José Carlos Rossi e Celso Itaroti, ambos do PSD, que falaram ao jornal sobre as expectativas que tinham sobre a convenção do partido que iria ocorrer no domingo, dia 4, na Câmara Municipal.

Até então, não se sabia quem seria o candidato a prefeito nas eleições de outubro próximo pelo PSD e que Itaroti iria desistir de sua candidatura, uma vez que a convenção ocorreu no dia seguinte à circulação do jornal impresso.

Como se trata de dois importantes políticos que inclusive já administraram Vargem Grande do Sul e tinham suas pretensões políticas para este ano, o jornal está publicando na sua rede social e também na sua página na internet, a entrevista de ambos à Gazeta de Vargem Grande.

Para tanto, a reportagem da Gazeta de Vargem Grande enviou uma pauta de perguntas aos então pré-candidatos pelo Partido Social Democrático (PSD), os ex-prefeitos Celso Itaroti e José Carlos Rossi, que prontamente as responderam ao jornal.

Vejam abaixo as perguntas e respostas dos dois candidatos:

Gazeta: Qual a sua expectativa para a convenção de seu partido no dia 4?

Celso Itaroti: Nossa expectativa é a melhor possível, pois muita gente tem conversado conosco na rua e já manifestado apoio. Essa boa receptividade tem nos encorajado ainda mais a seguir firmes na defesa das nossas principais bandeiras, que são a saúde, a educação, a segurança e a geração de empregos, áreas que infelizmente a atual administração não conseguiu melhorar.

Rossi: Estamos bastante entusiasmados com a convenção deste domingo. Andando pela cidade e conversando com o povo, temos percebido como Vargem necessita de uma mudança urgente. Diante disso, pretendemos formar uma coligação forte, com propostas modernas e um olhar especial para os setores mais carentes de nosso município.

Gazeta: Seu nome deverá ser lançado como candidato a prefeito? Ou vice?

Celso Itaroti: A definição das candidaturas será feita em grupo e de forma democrática. A expectativa é bastante positiva, pois em nosso bloco político há pessoas experientes e engajadas em várias áreas, o que nos dá a segurança de lançarmos nomes realmente comprometidos com Vargem Grande do Sul.

Rossi: Nosso grupo definirá tudo de maneira democrática. Estamos conversando bastante e alinhando ideias para que possamos realizar uma convenção forte e pautada nas bandeiras que defendemos: a saúde, a educação, a segurança e a geração de empregos. Esse é o nosso foco de nossas candidaturas!

Gazeta: Os partidos que farão a convenção no dia 4, na Câmara vão apoiar a sua candidatura a prefeito?

Celso Itaroti: Nosso grupo é formado pelo PSD, União Brasil, Avante e PDT. São legendas que reúnem pessoas de diferentes setores da sociedade vargengrandense. Estamos unidos porque não concordamos com a maneira precária que a população vem sendo tratada nos últimos anos, principalmente pela precariedade na área da saúde. Como não concordamos com essa forma de administrar, estamos unidos para apresentar propostas e tirar a cidade dessa estagnação!

Rossi: Compomos um bloco político formado por partidos de centro e que têm um bom diálogo nas esferas estadual e federal. Isso é muito importante, principalmente para que haja uma boa administração no município. Todas essas legendas estão unidas por um grande ideal: a melhoria da qualidade de vida da população de Vargem Grande do Sul!

Gazeta: Espera a presença de algum político estadual ou federal na convenção?

Celso Itaroti: Muitos partidos estarão realizando suas conferências neste domingo, o que dificultou a confirmação da vinda de alguma autoridade. Independente disso, temos mantido contato com lideranças dos partidos que compõem nosso bloco, o que tem nos deixado bastante entusiasmados.

Rossi: Após o lançamento de nossa chapa, pretendemos alinhar a visita de nossas lideranças à Vargem.

Gazeta: Qual sua expectativa para as eleições deste ano?

Celso Itaroti: Esperamos uma campanha tranquila e focada em propostas. Pretendemos apresentar nosso plano de governo para a população e debater aquilo que realmente é necessário fazer para melhorar a qualidade de vida de nossa cidade e impulsionarmos seu desenvolvimento.

Rossi: Nossa intenção é apresentar ao povo as nossas propostas para as áreas da saúde, educação, segurança, geração de empregos, agronegócio, causa animal, meio ambiente e outros setores de nossa cidade.

Gazeta: Se for homologado seu nome para prefeito, o que o levou a colocar seu nome na disputa?

Celso Itaroti: O maior motivo de estar na política atualmente é o povo. É muito triste a situação precária que a população vem sendo submetida nesses últimos anos, sem conseguir um atendimento básico na área da saúde. Quantas pessoas estão indo para outras cidades em busca de atendimento, porque aqui não conseguem um diagnóstico correto? Isso sem contar a falta de medicamentos, as dificuldades para exames e os constantes problemas nos transportes de pacientes. Na área da educação, temos ainda as dificuldades que as mães têm enfrentado para pôr seus filhos nas creches, além da falta de valorização dos professores e também dos demais servidores municipais. Soma-se a isso os graves problemas da falta de segurança que temos enfrentado e o desemprego que assola nossa cidade. Minha permanência na política é justamente porque não me conformo com isso e quero mudar essa situação!

Rossi: Ao longo de minha trajetória política, sempre tive uma atenção especial para a população. Durante minha gestão, construí o PPA e o Posto ‘Dr. Natalino Lopes Aliende’, no Jardim Dolores, investi em saúde e também em programas sociais. Construí as Cohabs 2, 3 e 4, pois sabia da carência habitacional de nossa cidade. Construí a Emeb ‘Mário Beni’ e as Creches ‘Dona Cezarina’ e ‘Dona Anita’, investi no setor esportivo e em várias obras de infraestrutura urbana na época. Também criei a Guarda Civil Municipal, hoje uma referência na região. Estou na política, porque acredito que a população necessita de uma qualidade de vida melhor! E para alcançarmos isso, somente com propostas modernas e uma atenção especial para os reais problemas de nossa cidade.

Gazeta: Como tem sido até agora a aceitação do seu nome como possível candidato a prefeito?

Celso Itaroti: As candidaturas serão definidas na convenção. Independente disso, nota-se nas ruas que a população quer urgentemente uma mudança na administração.

Rossi: Vamos aguardar as convenções. Contudo, a insatisfação com a forma que a cidade está sendo administrada é gritante, pois infelizmente não priorizaram o povo.

Gazeta: Quais os políticos, deputado estadual e federal, que estão apoiando sua candidatura?

Celso Itaroti: Minha filiação ao PSD foi chancelada pelo presidente nacional do partido, Gilberto Kassab, no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo. Desde então, tenho tido um grande contato com as lideranças da legenda e contamos inclusive com o apoio do vice-governador de São Paulo, Felício Ramuth. Além deles, também tenho o apoio do deputado federal Alexandre Leite e do deputado estadual Milton Leite, ambos do União Brasil, os quais têm me ajudado muito com demandas na área da saúde. Durante minha trajetória política sempre procurei manter um bom diálogo com políticos das esferas estadual e federal, independentemente de partido.

Rossi: Contamos hoje com importante apoios, como Gilberto Kassab, que é secretário de Governo e Relações Institucionais do governador Tarcísio, além do vice-governador Felício Ramuth e outras lideranças do PSD. Além deles, procuramos manter sempre um bom contato com lideranças de outras siglas partidárias que também estejam engajadas com as causas que defendemos para Vargem Grande do Sul.

Gazeta: Como vê a atual administração do prefeito Amarildo?

Celso Itaroti: Teve alguns pontos positivos, mas tem sido péssima nas áreas da saúde, educação e segurança. E a maior prova disso está nos diversos grupos de discussão nas redes sociais de nossa cidade. Todo o dia é um problema diferente, principalmente na área da saúde, e a atual gestão não faz nada! Pelo contrário, falam apenas em festas e esquecem que o povo está sofrendo!

Já em relação à segurança, como profissional da área, posso dizer que a administração municipal poderia ter feito muito mais, pois temos uma excelente Guarda Civil Municipal.

Também gostaria de lembrar que em todo o ano de eleição alguns políticos vão às redes sociais para falar da construção da nova represa e do asfalto da estrada que liga Vargem à Lagoa Branca. São sempre as mesmas promessas e o povo já não aguenta mais isso!

Além disso, gostaria de destacar que a atual administração está asfaltando a cidade toda, o que é muito bom. No entanto, o que ninguém fala é que essa obra é financiada, ou seja, quem vai pagar será o futuro prefeito.

Rossi: Na minha opinião, a atual gestão não tem priorizado a população mais carente. Praticamente todos os dias temos notícias e informações sobre problemas na área da saúde, educação, segurança e outros setores. Isso sem contar o desemprego que está em alta na cidade, o que demonstra claramente a falta de uma política eficaz para a geração de novos postos de trabalho e também para atrair mais empresas ao município.

Gazeta: Como vê as candidaturas dos demais pré-candidatos a prefeito Celso Ribeiro e Magalhães?

Celso Itaroti: Em relação a Celso Ribeiro, não sei se ele conseguiria se dedicar com afinco para sanar os problemas gritantes que a população mais carente enfrenta, uma vez que tem empreendimentos imobiliários espalhados pela cidade. Como vice-prefeito nesses últimos quatro anos, ele não fez nada e, se quer, se posicionou sobre os vários problemas que a população tem relatado, especialmente na saúde e na educação. Começou aparecer nas redes sociais meses antes das eleições. Antes disso, nunca vi ele ir ao PPA, em um dia de superlotação, para tentar ajudar o povo.

Já sobre Magalhães, eu entendo que ele deveria continuar na política, mas atuando na vereança, para adquirir mais conhecimento e experiência.

Rossi: São adversários respeitáveis e esperamos promover uma campanha focada em propostas para a cidade.