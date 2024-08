Quermesse de São Joaquim começa no fim de semana

A festa da paróquia de São Joaquim tem início no próximo sábado, dia 10. O evento será nas dependências da igreja, no Jardim Dolores.

A quermesse terá muitas delícias e acontecerá em todos os finais de semana deste mês de agosto, aos sábados e domingos.

No domingo do dia 1º de setembro, será realizada a tradicional Festa do Caminhoneiro da paróquia, que este ano chega em sua 23ª edição. Na ocasião, haverá missa na Igreja Matriz de São Joaquim, às 9h.

Após, ocorrerá procissão motorizada com os caminhões e demais veículos e a tradicional benção para os motoristas.

Em seguida, haverá um especial almoço no salão da Igreja.