Tríduo da família em honra a Santa Filomena começa hoje

Nesta quinta, a missa será às 19h30 com o padre Tiago, com o tema ‘A Família é o lugar mais importante para transmitir a Fé (Papa Francisco)’. A responsabilidade da liturgia é da catequese paroquial. Na ocasião, as crianças da catequese farão a entrada com a imagem de Santa Filomena e haverá benção das crianças e dos crismandos.

Na sexta, dia 9, às 19h30 haverá a missa e tríduo da família com o padre Agnaldo José, com o tema ‘A Família é a esperança do mundo (Papa Francisco)’. A entrada da imagem será com o Grupo de Jovens, a liturgia é responsabilidade da equipe de Santa Filomena, benção dos casais e renovação do compromisso de toda equipe de Sta. Filomena

No sábado, dia 10, o tríduo será às 10, com o celebrante padre Antônio José Carossi, pároco da igreja. A pregação será feita por Ana Lucia Fioretti, da Paróquia Sant’Ana. O tema será ‘A Família que reza unida permanece unida (Papa Francisco)’ e a responsabilidade da liturgia é da equipe de Santa Filomena. A entrada da imagem será feita por padrinhos, madrinhas e crismandos, que serão também apresentados e receberão bençãos.

No domingo, dia 10, Dia dos Pais, é também o Dia de Santa Filomena. Com o tema central ‘Com Santa Filomena, queremos construir e viver a santidade em nossas famílias’, haverá missa às 7h, com o padre Gilberto, o vigário. A liturgia será responsabilidade da equipe de Santa Filomena e a entrada da imagem da santa será feita por família.

Às 9h, a missa será com o padre Antônio Carossi e a responsabilidade da liturgia será da catequese paroquial. Haverá entrega do óleo, pulseiras e medalhas de Santa Filomena para padrinhos e madrinhas de oração. A entrada da imagem será com pais da catequese, que receberão as bênçãos.

Às 18h, haverá missa e encerramento do Tríduo, com orações de cura e libertação e também benção do Santíssimo, com o padre Antônio Carossi. A liturgia é de responsabilidade da equipe de Santa Filomena e na ocasião haverá entrega do óleo, pulseiras e medalhas de Santa Filomena para padrinhos e madrinhas de oração. A imagem entrará com artesãs de Santa Filomena e novos membros da equipe de Santa Filomena serão instituídos.