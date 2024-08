Quermesse de São Joaquim começa neste sábado

A tradicional quermesse da paróquia de São Joaquim tem início neste sábado, dia 10. O evento será nas dependências da igreja, no Jardim Dolores.

Com muitas delícias para os presentes, o evento acontecerá em todos os finais de semana do mês, aos sábados e domingos.



No domingo do dia 1º de setembro, será realizada a 23ª Festa do Caminhoneiro da paróquia, com missa na Igreja Matriz de São Joaquim, às 9h.

Após, ocorrerá procissão motorizada com os caminhões e demais veículos e a tradicional benção para os motoristas. Após, haverá um especial almoço no salão da Igreja.