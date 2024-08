Após traição, agrediu esposa e foi detido pela PM

A Polícia Militar foi acionada na sexta-feira, dia 2, para atender uma ocorrência de violência doméstica no Jardim Fortaleza, por volta das 23h50.

Os policiais foram ao local e entraram em contato com a vítima, que informou ter sofrido agressões de seu marido, com tapas, chutes e socos. A vítima tamém contou que o seu marido ainda a ameaçou de morte com uma faca.

O rapaz confessou as agressões aos policiais, dizendo que isso aconteceu por sua esposa tê-lo traído. Na busca pessoal, nada de ilícito foi localizado. Foi dada voz de prisão a ele por violência doméstica, lesão corporal e ameaça.

Os envolvidos foram apresentados ao Plantão Policial de São João da Boa Vista, onde foi confirmada a voz de prisão. Ele foi levado à Cadeia Pública, onde permaneceu preso. A faca utilizada para ameaçar a vítima de morte foi apreendida.