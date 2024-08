Quatro candidatos em Casa Branca buscam a eleição como prefeito

Com as convenções eleitorais realizadas em Casa Branca, lançando os pré-candidatos a prefeito, vice-prefeito e vereadores, os eleitores de Casa Branca devem ter a opção de quatro candidatos ao cargo de Chefe do Executivo e vice-prefeito para a próxima administração.

Os cargos serão definidos na eleição municipal deste ano, onde o primeiro turno está marcado para acontecer no dia 6 de outubro e o segundo turno, se necessário em Casa Branca, está previsto para acontecer no dia 27 de outubro.

Com o apoio do Republicanos, MDB e PSD, Antônio Eduardo Marçon Nogueira, o Duzão (PSD), foi lançado como pré-candidato a prefeito com José Geraldo Colombini, o Colombini (Republicanos), como seu vice.

Marcos Antônio Monteiro foi lançado pelo seu partido, o PSB, como pré-candidato a prefeito, tendo como Carlos André Casalli, o Carlão Casalli (PP), como vice-prefeito, como o apoio dos partidos PP, PRD e PSB.

O União lançou Antônio Francisco Serafim, o Serafim, como pré-candidato a prefeito. Com o apoio dos partidos Pode, União e Solidariedade, Luz Marina de Oliveira Costa de Andrade, a Luz Marina (Pode) é sua pré-candidata a vice-prefeita.

O PL lançou Thiago Lopes Damaceno como pré-candidato a prefeito e Antônio Carlos de Oliveira, o Canarinho, como pré-candidato a vice-prefeito.

Fotos: Arquivo Pessoal