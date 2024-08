São Sebastião da Grama tem três candidatos a prefeito

Nas convenções eleitorais, três chapas foram lançadas em São Sebastião da Grama para a disputa do pleito eleitoral.

O prefeito, o vice-prefeito e os vereadores da próxima administração serão definidos na eleição municipal, no dia 6 de outubro. Caso necessário, o segundo turno, deve ocorrer no dia 27 de outubro.

As convenções apontam que o atual prefeito José Francisco Martha, o Zé da Doca (PSD), tentará a reeleição junto a seu vice Sebastião Braz Júnior, o conhecido Pio Leiteiro (PP). A chapa conta com o apoio dos partidos Republicanos, PP, PRD, PSB, PSD e Solidariedade e da federação PSDB/Cidadania.

Com o apoio dos partidos Pode e PL, o vereador e atual presidente da Câmara Municipal, Lucas Cuete, com o nome de disputa Professor Lucas Cuete (PL), busca a eleição para Chefe do Executivo com Robert Vagner Claudio, o Robert (Pode), como vice.

A terceira chapa que está na disputa do pleito eleitoral tem o apoio dos partidos MDB e DC. Rafael Mascherim Montouro, o Rafa do Gás (MDB), está na eleição como pré-candidato a prefeito, tendo como vice-prefeito José Antônio Silvério, o Zé Barriga (MDB).

