Nacional é bicampeão do Campeonato de Futsal de Grama

Com as dependências do Ginásio de Esportes Flávio Abbá em São Sebastião da Grama lotadas na noite de sexta-feira, dia 2, foi disputada a final do jogo único da 3ª edição do Campeonato Municipal de Futsal Masculino de Inverno e Férias.

O troféu foi em nome de José Osvaldo de Vasconcellos, popularmente conhecido por professor Beline, uma ilustre personalidade gramense e ex-craque do futebol da sua terra natal.

A final foi entre a equipe do Nacional e a equipe do Borussia. No início, houve um jogo um pouco equilibrado entre as duas equipes, mas com o passar do tempo a equipe do Nacional foi se destacando diante do seu adversário, dominando amplamente o jogo. O time venceu do Borussia pelo placar de 6 a 0, conquistando o título de bicampeão da edição 2024 do Futsal de Inverno e Férias. O time contou com três gols do atleta Evandro Vinicius, dois de Pedro Corsini e um de Paulinho Vinicius.

Terminado o jogo com a locução do esportista Alex Casimiro, o popular Japão, foi feita toda a cerimônia de premiação.

O campeonato foi organizado pelo Departamento de Esportes e gerenciado pelo professor Luis Cassio Forti, com apoio da Liga Sanjoanense de Futsal. A cobertura do Campeonato foi realizada por Batista Emiliano de Paiva, de São José do Rio Pardo.