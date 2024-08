Inscrições para concurso público da prefeitura iniciam na quarta

O edital do Concurso Público nº 001/2024 para diversos cargos públicos efetivos pela Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul, foi divulgado no dia 22. As inscrições serão realizadas de 14 a 29 de agosto, através do site www.conscamweb.com.br. Os salários são de R$ 1.504,92 a R$ 9.779,74 e as taxas de inscrições são de R$ 50,00 a R$ 80,00.

De acordo com o edital, o Concurso Público acontecerá através de provas objetivas de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos.

Pede-se ensino fundamental completo para as vagas de ajudante geral, coletor de lixo, coveiro, eletricista, motorista, operador de máquina, pedreiro e pintor.

O ensino médio/técnico é solicitado para as vagas de auxiliar em saúde bucal (ASB), Guarda Civil Municipal – 3ª classe e orientador social.

Para as demais vagas, exige-se ensino superior completo, sendo arquivista, auditor fiscal tributário, assistente social, cirurgião dentista, educador infantil, enfermeiro, engenheiro agrônomo, farmacêutico, fonoaudiólogo, médicos alergologista, clínico geral, dermatologista, endocrinologista, gastroenterologista, otorrinolaringologista, pediatra e psiquiatra, médico veterinário, nutricionista, procurador, professor de ensino fundamental II – L.E. – inglês, psicólogo, psicopedagogo e terapeuta ocupacional.

No concurso, será realizada prova prática de caráter eliminatório e classificatório para os cargos de ajudante geral, eletricista, motorista, operador de máquina, pedreiro e pintor.

Haverá provas de títulos de caráter classificatório para os cargos de educador infantil, procurador, professor de educação física, professor de ensino fundamental II – L.E – inglês, e psicopedagogo.

E será feito teste de aptidão física de caráter eliminatório e classificatório para os cargos de coletor de lixo e guarda civil municipal – 3ª Classe e avaliação psicológica de caráter eliminatório para o cargo de guarda civil municipal – 3ª Classe.

A prova objetiva está prevista para ser realizada no dia 13 de outubro deste ano. Para mais informações, os interessados devem acessar o edital completo pelos sites www.conscamweb.com.br e www.vgsul.sp.gov.br.

SAE também abre concurso

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Vargem Grande do Sul (SAE) também divulgou o edital do Concurso Público nº 001/2024, para diversos cargos públicos efetivos.

O concurso foi divulgado no final de julho e as inscrições serão realizadas de 2 a 16 de setembro, através do site www.conscamweb.com.br. Com salários de R$ 1.504 a R$ 4.588, as taxas de inscrições são de R$ 50,00 a R$ 80,00.

Pede-se ensino fundamental completo para as vagas de ajudante geral, eletricista, operador de máquinas e pedreiro. O ensino médio/técnico é solicitado para as vagas de operador de estação de captação e tratamento de água/esgoto. O ensino superior é exigido para a vaga de contador.

De acordo com o edital, o Concurso Público nº 001/2024 – SAE acontecerá através de provas objetivas de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos e provas práticas de caráter eliminatório e classificatório para os cargos de Ajudante Geral, Eletricista, Pedreiro e Operador de Máquinas.

A prova objetiva está prevista para acontecer no dia 20 de outubro deste ano. Para mais informações, os interessados deverão acessar o edital completo pelos sites www.conscamweb.com.br e https://sae.vgsul.sp.gov.br/.