Prefeitura de Casa Branca decretou intervenção na Santa Casa

A Prefeitura Municipal de Casa Branca decretou intervenção da Santa Casa de Casa Branca nesta quinta-feira, dia 15 de agosto. Em suas redes sociais, o prefeito Antônio Eduardo Marçon Nogueira, o Duzão (PSD), informou que a decisão foi tomada em comum acordo com a Santa Casa, junto aos médicos e funcionários.

Segundo informou, o objetivo é verificar as pendências do hospital, avaliar a vida financeira da instituição, as dívidas, as prestações de contas, as oportunidades de mudanças e, assim, propor medidas e ações que possam contribuir com o progresso da saúde pública na cidade. “Queremos mudar para melhor, sempre com foco nos casa-branquenses que mais precisam da nossa ajuda e do nosso olhar carinhoso. Reforçamos também que em nada vai atrapalhar a nossa população, pelo contrário: vamos trabalhar para aprimorar e transformar o que for preciso. Seguimos, junto com a nossa Santa Casa, trabalhando pelo bem do nosso povo”, disse.

Também nas redes sociais, a Santa Casa publicou um comunicado e ressaltou que o objetivo é que a gestão municipal sane algumas pendências do hospital para potencializar a administração dos recursos e os atendimentos à população. “Para que a Santa Casa, em parceria com a Prefeitura, continue oferecendo o melhor possível à saúde pública dos casa-branquenses, a decisão foi tomada em comum acordo e alinhada junto a todo o corpo clínico do hospital e Conselho Municipal de Saúde”, diz o comunicado.

Na publicação, a secretária de saúde e interventora, Fabiana Chagas, fala sobre a intervenção. “Nesse momento de intervenção, que tem como prazo que pode durar até 180 dias podendo ser prorrogado por igual período, a equipe administrativa da Prefeitura vai avaliar toda a vida financeira da instituição e propor ações de melhoria no plano de trabalho desenvolvido junto à Secretaria de Saúde, bem como verificar os acordos, dívidas, fornecedores e prestações de contas”, comentou.

A Santa Casa esclarece que os atendimentos não serão prejudicados. “O hospital e a Prefeitura reforçam que a medida adotada não vai interferir em nenhum tipo de atendimento assistencial, seja pelo PPA (Posto de Pronto Atendimento), seja pela Santa Casa. Tudo segue normalmente, sem nenhum tipo de prejuízo ou dano à população. Seguimos trabalhando juntos incansavelmente para salvar vidas”, pontuou.