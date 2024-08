Vargengrandenses trabalhando no Barretão

De 15 a 25 de agosto acontece o maior rodeio da América Latina, a 69ª Festa do Peão de Boiadeiro de Barretos. Festa que sempre conta com a presença de vargengrandenses prestigiando ao rodeio e aos shows do evento e também trabalhando nele.

Dois personagens de Vargem presentes no time do evento são o comentarista e locutor de rodeios Bruno Ribeiro e o médico veterinário Apohara Ranzani Avanzi:

Bruno Ribeiro

Bruno Ribeiro já comentou a Festa do Peão de Barretos em 2011, 2012 e 2013 no Top Brasil Inter Estadual e voltou neste ano de 2024 para comentar o Campeonato Barretos.

Apohara Ranzani Avanzi

Apohara Ranzani Avanzi está em seu 19º ano atuando como veterinário no evento, fazendo parte do comitê veterinário do Barretão, que é composto por quatro veterinários, o qual serve para garantir o bem-estar dos animais, além de orientar, fiscalizar e certificar de que nada de mal aconteça com todos os animais que participam do rodeio em todos os dias do evento. Apohara, um grande amante dos rodeios, é o membro mais antigo do comitê e relatou a Gazeta, que os trabalhos sempre começam um dia antes do primeiro dia de festa e acabam um dia depois.

Fotos: Arquivo Pessoal