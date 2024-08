Incêndio no Residencial Colina

Um incêndio foi registrado no Residencial Colina na quarta-feira, dia 21. Um leitor do jornal Gazeta Vargem Grande enviou as imagens por volta das 18h30 e informou que o local está sofrendo com foco de incêndios todos os dias.

Com o período de seca e estiagem que Vargem Grande do Sul tem vivido, é preciso ter atenção redobrada quanto à questão dos incêndios.

Até o momento, mais de 115 incêndios já foram debelados neste ano e a situação tem preocupado os moradores, uma vez que a fumaça e a fuligem produzidas nos incêndios afetam muito a saúde das pessoas e ainda provocam sérios acidentes no trânsito, além de prejudicar a fauna e a flora.

Para solucionar o problema, é preciso que a população colabore e se conscientize quanto aos riscos e perigos dos incêndios.

