Chuva deve chegar em Vargem no domingo

As mudanças de temperatura seguem em boa parte do Brasil neste final de inverno. A Gazeta de Vargem Grande apurou que em Vargem Grande do Sul, o calor que tomou conta da cidade nos últimos dias deve persistir nesta sexta-feira, dia 23, com a onda de ar quente que elevou as temperaturas em 5º acima da média histórica, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).



Com isso, a temperatura máxima prevista para esta sexta-feira, dia 23, é de 35º C, conforme o portal Climatempo. O dia será de sol, com aumento de nuvens a partir da tarde, mas sem expectativa de chuva.

O sábado segue quente, com mínima prevista de 14º C e máxima de 32º C, também sem esperança de chuva.



Chuva deve chegar no domingo

Mas, em mais uma virada no tempo, o domingo, dia 25, será de temperatura mínima de 13º C e máxima de 19º C. A expectativa é de chuva pela manhã e durante a tarde.

Já na segunda-feira, dia 26, haverá pouca possibilidade de chuva, mas o frio vem com temperatura mínima de 8º C e máxima prevista para 21º. Na terça, o tempo segue ameno, com mínima de 6º C e máxima de 24º C.



Massa de ar gelado no Sul

Essa mudança de temperatura se deve a uma forte grande frente fria que nesta sexta-feira já começou a influenciar o Rio Grande do Sul e nos próximos dias vai avançar sobre o país.

O resfriamento mais intenso vai acontecer na região Sul do Brasil, e em parte do Sudeste e do Centro-Oeste. Nas áreas mais ao norte do Centro-Oeste, no centro-norte de Minas Gerais em estados do Norte do Brasil, a passagem desse vento frio vai apenas aliviar o calorão e por pouco tempo.

A frente fria, segundo o Climatempo, está associada ao ciclone extratropical que, embora não passe diretamente sobre o território brasileiro, causou impactos consideráveis nas condições climáticas quinta-feira, dia 22.