Queimadas levam a interdição de rodovia na região

A enorme quantidade de focos de queimada em Vargem Grande do Sul e região tem causado uma série de transtornos desde a quinta-feira, dia 22.

Nesta sexta-feira, dia 23, na saída de Ribeirão Peto, pela Rodovia Cândido Portinari (SP-344), uma densa nuvem de fumaça provocada pelo incêndio nas margens da via levou à interdição do trecho Sul da rodovia, que é administrada pela concessionária Arteris ViaPaulista. No vídeo feito esta tarde e compartilhado em redes sociais é possível ter ideia da dimensão da nuvem de fumaça.

No dia 22, na rodovia Brigadeiro Faria Lima (SP-326), dois grandes focos de incêndio provocaram engavetamento entre Taquaral e Jaboticabal. Cerca de 12 veículos, entre carros e caminhões, se envolveram em acidentes.

Em Sertãozinho, a Faculdade de Tecnologia (Fatec) cancelou as aulas presenciais no período noturno da quinta-feira devido aos incêndios. Ainda em Sertãozinho, um incêndio de grandes proporções que atingiu as margens da Rodovia Armando de Sales Oliveira (SP-322) fez com que funcionários de uma usina que fica próxima ao local deixassem as instalações.